В Шушарах закрыли китайский завод, где выпускали телевизоры Производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов прекратили на заводе китайской TPV Technology.
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В Шушарах закрыли китайский завод, где выпускали телевизоры Производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов прекратили на заводе китайской TPV Technology.