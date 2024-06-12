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Штутгарт (ATP). 2-й круг. Музетти поборется с Кепфером, Тиафу – с Ганфманном, Бублик – с Медьедовичем

Сетка турнира здесь. BOSS OPEN Штутгарт, Германия 10 – 16 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 734 915 евро Открытые корты, трава Второй круг Лоренцо Музетти (Италия)  Доминик Кепфер (Германия) Дата проведения 12 июня, 12.

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