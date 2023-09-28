Авария дня. Попытка уйти от лобового столкновения привела к трагедии

В Башкирии на трассе Уфа - Янаул произошло смертельное ДТП. "22-летний водитель "Лады Веста" во избежание столкновения со встречным ВАЗ-2114 заехал на обочину, после чего его выбросило на встречный грузовик "Ман".
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