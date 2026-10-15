Проект оценивается в 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро выделит Россия. Коридор Решт-Астара станет частью маршрута Санкт-Петербург — Мумбаи и позволит развивать торговлю с Закавказьем, Каспием, Ираном, Южной Азией и Персидским заливом.