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Военное обозрение

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Военный эксперт рассказал о попытке диверсантов ВСУ выдать себя за российских солдат

Военный эксперт рассказал о попытке диверсантов ВСУ выдать себя за российских солдат

Группа украинских диверсантов, одетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на российские позиции в районе Макеевки.

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