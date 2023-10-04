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Выставка, посвященная Льву Толстому, открылась в музее Ноябрьска

Выставка, посвященная Льву Толстому, открылась в музее Ноябрьска

Первыми на выставке побывали пятиклассники из школы №3. Дети отгадывали загадки по мотивам произведений «Косточка», «Корова», «Лгун», проверили на деле басню «Галка и кувшин», разгадывали литературный кроссворд и подбирали описание к героям произведений Толстого.

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