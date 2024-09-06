Обзор управляемого видеоэндоскопа jprobe и системы телеинспекции труб

Системы телеинспекции труб становятся неотъемлемой частью современного мониторинга и диагностики инженерных систем, включая водопроводные и канализационные сети, промышленные трубопроводы и другие подобные конструкции.
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