Задержание Протасевича, или «а нас-то за что?» по-европейски

На Западе Лукашенко грозят всеми небесными карами, если он немедленно не выпустит на свободу основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дошли до того, что посадку самолета Ryanair назвали «актом государственного терроризма».
На Западе Лукашенко грозят всеми небесными карами, если он немедленно не выпустит на свободу основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дошли до того, что посадку самолета Ryanair назвали «актом государственного терроризма».
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