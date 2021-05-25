Время узнать правду!

7 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Как Вам эти факты? - «Превзошли даже «Радио Свобода». Макей отказал журналистам ТАСС в аккредитации. https://zzackon...Конец многовектор...
  • Владимир Eвтушенко
    Что сказать полуграмотный подонок Дед? вывалил ещё один опус с безграмотным -МОЖЕТ БЫТЬ .Пронько о наглом ...
  • Андрей Володичев
    инфляция около 6 процентов?! За полтора года цена металлоизделий выросла почти в 2,5 РАЗА!!!!Пронько о наглом ...

Задержание Протасевича, или «а нас-то за что?» по-европейски

Задержание Протасевича, или «а нас-то за что?» по-европейски

На Западе Лукашенко грозят всеми небесными карами, если он немедленно не выпустит на свободу основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дошли до того, что посадку самолета Ryanair назвали «актом государственного терроризма».

Вернуться к статье
32
Обсудить
Василий Овчинников
принцип "нам можно, а вам нельзя" в действии ....
Александр Силяков
Пока мы будем только "озабочены", так и будет.
Владимир Борисов
хорошо спланированная "нашими" дерьмократическими партнерами спецоперация. цель - получение формального повода для усиления давления на руководство Лукошенка и через новые жесткие санкции спровоцировать рост недовольства населения Белоруссии. Сябры держитесь. Мы с Вами

Картина дня

наверх