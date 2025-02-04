Саймс заявил о разделе мира между Россией, ее союзниками и Западом

Историк, политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил, что на данный момент существует позиция разделенного мира, в котором, с одной стороны существуют Россия и ее союзники, а с другой — страны коллективного Запада.
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