«Я много всего перепробовал». Шарль Леклер объяснил свой провал в квалификации

«Я много всего перепробовал». Шарль Леклер объяснил свой провал в квалификацииFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер затруднился сказать, почему не смог подняться выше восьмого места в квалификации Гран При Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии