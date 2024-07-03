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Значимый успех в Часовом Яре. Украинские ресурсы заныли о катастрофе

Значимый успех в Часовом Яре. Украинские ресурсы заныли о катастрофе

Вчера российские войска достигли значимого успеха в боях за  Яр, выбив ВСУ из микрорайона Канал. О подробностях изначально сообщил тг-канал российских десантников «Архангел спецназа».

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Комментарии
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Ваша Светлость
Я горжусь нашими воинами! Они честно выполняют свой воинский долг! Касаемо наших стратегов в лампасах - У нас есть среди генералов еще вменяемые, грамотные генералы? Создается впечатление, что уровень НШ ГШ более годен для ДРГ в условиях боя за деревеньку, максимум пехотный батальон. Ну не видно стратегических масштабов, все сводки вокруг &quot;занятия более выгодных позиций&quot; рядом с укроповским укрепрайоном, а это взвод, рота! Там достаточно комбатов-капитанов, нахера тогда ГШ и весь генералитет?!
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