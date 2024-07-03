Значимый успех в Часовом Яре. Украинские ресурсы заныли о катастрофе

Ваша Светлость

Я горжусь нашими воинами! Они честно выполняют свой воинский долг! Касаемо наших стратегов в лампасах - У нас есть среди генералов еще вменяемые, грамотные генералы? Создается впечатление, что уровень НШ ГШ более годен для ДРГ в условиях боя за деревеньку, максимум пехотный батальон. Ну не видно стратегических масштабов, все сводки вокруг "занятия более выгодных позиций" рядом с укроповским укрепрайоном, а это взвод, рота! Там достаточно комбатов-капитанов, нахера тогда ГШ и весь генералитет?!