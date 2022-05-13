Виктор Васин: «Честно говоря, эти ушиб и гематома – самые сильные за всю мою игровую карьеру»

Защитник «Кайрата» Виктор Васин дал интервью клубной пресс-службе перед игрой с «Астаной». – Усиленно готовимся к игре.

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