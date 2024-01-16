Байден позвал в Белый дом лидеров двух партий из Конгресса обсудить выделение помощи Киеву

Президент США Джо Байден позвал в Белый дом партийных лидеров из Конгресса на встречу в среду, 17 января, для обсуждения текущие вопросов по законопроекту, предусматривающему, в том числе, оказание помощи Украине, – сообщает во вторник, 16 января издание Politico.