Стартап Vana создал программу DAO чтобы пользователи Reddit сами решали кому продавать данные о себе

От крупных технологических компаний до стартапов, производители приложений искусственного интеллекта активно прибегают к лицензированию электронных книг, изображений, видео, аудио и других данных у брокеров информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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