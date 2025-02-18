Полпред Жога: главная цель СВО достигнута. Видео

Самая главная цель спецоперации РФ на Украине — консолидация общества — достигнута. С таким заявлением выступил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.