Минобороны: расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по технике ВСУ в ДНР

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» из группировки войск «Центр» успешно нанесли удар по скоплению живой силы и техники украинских вооруженных сил на Красноармейском направлении.
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