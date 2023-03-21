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Посол Антонов: поставки США оружия Украине повышают риски прямого столкновения России и НАТО

Посол Антонов: поставки США оружия Украине повышают риски прямого столкновения России и НАТО

Поставки Соединенными Штатами оружия киевской стороне повышают риски прямого столкновения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

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