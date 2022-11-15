Uspei.com

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Насмешили укры. Не забудьте освободить от себя российские территории, название искусственной "страны" с собой прихват...“Срок запрета -10...
  • Globo
    муть какая-то, тень на плетень. В огороде бузина, а в киеве дядька.Ходаковский: “Род...
  • Сергей ЕВ
    Командир “Спарты” прав, он воюет на своей земле. ВС России успехов и победы над укронацистами“Я Донецк не отда...

Киодо: врачи диагностировали начальную стадию рака груди у японской принцессы Нобуко

Киодо: врачи диагностировали начальную стадию рака груди у японской принцессы Нобуко

Врачи диагностировали у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, начальную стадию рака груди, сообщает Киодо со ссылкой на канцелярию императорского двора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх