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После выговора Голубева трассу М-4 «Дон» будут ремонтировать по ночам

После выговора Голубева трассу М-4 «Дон» будут ремонтировать по ночам

Как пишет Donnews, мера позволит избежать огромных пробок на указанном участке. Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев резко раскритиковал своего заместителя Виктора Вовка из-за пробок на трассе и некачественного выполнения ремонта.

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