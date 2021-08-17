После выговора Голубева трассу М-4 «Дон» будут ремонтировать по ночам

Как пишет Donnews, мера позволит избежать огромных пробок на указанном участке. Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев резко раскритиковал своего заместителя Виктора Вовка из-за пробок на трассе и некачественного выполнения ремонта.
Как пишет Donnews, мера позволит избежать огромных пробок на указанном участке. Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев резко раскритиковал своего заместителя Виктора Вовка из-за пробок на трассе и некачественного выполнения ремонта.
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