Почти 450 млн налогов заплатят жители Алтайского края за доходы по банковским вкладам

В уведомлениях указываются банки, где лежат депозиты, начисленные проценты и подлежащие налогообложению суммы доходов 11 тысяч жителей Алтайского края впервые заплатят налог с процентов по банковским вкладов, которые они заработали в 2023-м году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии