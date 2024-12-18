Эта история началась во Франции в XV веке. Там готовили "патэ", то есть паштет из свинины, телятины и оленины.
Тарталетки
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Эта история началась во Франции в XV веке. Там готовили "патэ", то есть паштет из свинины, телятины и оленины.
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