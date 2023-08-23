Бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший 62-летнему основателю ЧВК "Вагнер" и владельцу компании "Конкорд" Евгению Пригожину, следовал из аэропорта "Шереметьево" в Санкт-Петербург.
«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
жаль..Земля пухом и вечная память\ Для престижа России сделали многое,выперли французов в Африке и в СВО сыграли свою роль,вот только подхватить знамя некому, а нужно и,прежде всего,в интересах государства
Ответить
4 час.
НС
Наталья Середа
Так жаль, что не хочется верить!
Ответить
3 час.
Galina Bobryasheva
Как жаль, что не уберегли Евгения Викторовича! Помним, скорбим! Как жаль!!!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии