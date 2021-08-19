В РСПП разрабатывают пакет законопроектов в защиту интеллектуальной собственности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям подготовил три документа в формате законопроектов, связанных с защитой интеллектуальной собственности: о подсудности споров об интеллектуальных правах в интернете, о судебном разбирательстве как альтернативе существующей административной процедуре в Палате по патентным спорам, а также о новом способе признания общеизвестности товарного знака.