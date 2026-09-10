Сургутский район покажет наработки по концессиям и нацпроектам на форуме северных муниципалитетов

Сургутский район в октябре проведет третий форум северных муниципалитетов «Северный импульс». Глава района Андрей Трубецкой анонсировал двухдневную программу мероприятия с участием представителей Ханты-Мансийского автономного округа, уральских регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Республики Беларусь.
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