Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Москвы и Подмосковья задержали подозреваемых в похищении человека

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.
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