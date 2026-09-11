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Принц Джордж в знаменитой форме Итона: появились первые фотографии старшего наследника

Принц Джордж официально стал итонианцем. 8 сентября 2026 года будущий король Великобритании начал учёбу в Итонском колледже, а уже вскоре после прибытия появились его первые официальные портреты в знаменитой школьной форме.

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