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Петербургский дневник

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Хейтерам назло: жена Петросяна поделилась селфи, сделанным во время беременности

Хейтерам назло: жена Петросяна поделилась селфи, сделанным во время беременности

Так она развеяла слухи и поставила точку в обсуждении своих родов Супруга 79-летнего Евгения Петросяна 35-летняя Татьяна Брухунова опубликовала 13 октября в своём аккаунте в соцсетях семейные фотографии в честь первого дня рождения маленькой Матильды.

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