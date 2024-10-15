Хейтерам назло: жена Петросяна поделилась селфи, сделанным во время беременности

Так она развеяла слухи и поставила точку в обсуждении своих родов Супруга 79-летнего Евгения Петросяна 35-летняя Татьяна Брухунова опубликовала 13 октября в своём аккаунте в соцсетях семейные фотографии в честь первого дня рождения маленькой Матильды.