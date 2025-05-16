В США расследуют предполагаемую угрозу убийством Трампу от экс-главы ФБР

Секретная служба США начала расследование после публикации бывшего главы ФБР Джеймса Коми в социальной сети фотографии, на которой изображены цифры «8647», выложенные из ракушек, снимок расценили как угрозу убийством президенту США Дональду Трампу.
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