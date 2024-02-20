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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Данные видеоконтроля подтвердили уничтожение цели противника. .

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