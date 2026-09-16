♂️Полицейские проводят проверку в отношении жительницы Донецка Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеозапись, на которой девушка с грудным ребёнком на руках с использованием нецензурной брани высказывает свое негативное отношение к Российской Федерации и конкретно Донецкой Народной Республике.
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