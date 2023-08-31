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Егор Зайцев о «Динамо»: «Ждал обмена весь прошлый сезон. Вздохнул с облегчением, когда переход в «Спартак» осуществился»

– В последний год в «Динамо» вы почти не проходили в состав. Когда созрели для решения уйти? – Весь прошлый сезон пытался осуществить переход, ждал обмена, но он не состоялся.

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