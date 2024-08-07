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Шесть детей пострадали из-за массированной атаки ВСУ на Курскую область

Шесть детей пострадали из-за массированной атаки ВСУ на Курскую область

В результате массированной атаки украинских боевиков на Курскую область пострадали шесть детей, из них трое воспитываются в одной семье, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

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