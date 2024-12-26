“Ъ”: на встрече ЕАЭС разразился скандал

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря возник серьезный конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашинианом и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает “Новосвят”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии