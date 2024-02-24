Скрытная угроза: насколько серьезен ядерный арсенал Британии и Франции

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с британской атомной подводной лодки HMS Vanguard закончился провалом — она упала в океан через несколько секунд после выхода из пусковой установки в результате некой «аномалии».
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