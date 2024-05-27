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Украинские военнослужащие предпочитают не носить форму в городах, опасаясь, что их примут за сотрудников военкоматов

Украинские военнослужащие предпочитают не носить форму в городах, опасаясь, что их примут за сотрудников военкоматов

Во время последнего интервью на украинском телевидении, которое вела известная телеведущая Наталья Мосейчук, против которой в России возбуждено дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды", майор Вооруженных сил Украины Сергей Алиев рассказал о причинах, по которым украинские военные стараются не носить форму в городах.

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