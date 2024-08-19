«Прошу вас не доверять», — муж МотоТани заявил о новом обстоятельстве в судебном деле о ДТП, которое изменит ход процесса

Авария российской блогерши МотоТани была окутана тайной. Пользователи сети не понимали, почему после ухода Озолиной СМИ было так трудно разобраться в обстоятельствах происходящего, но в интернете действительно были рассказаны разные версии гибели знаменитости.
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