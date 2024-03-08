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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Геймерская революция против мерзкой повестки: верхний интернет защищает Sweet...

Геймерская революция против мерзкой повестки: верхний интернет защищает Sweet...

Геймерская революция против мерзкой повестки: верхний интернет защищает Sweet Baby, но японские геймеры также против ЛГБТ и трансов в играхСкандал вокруг канадской компании инклюзивных дайверсити советников Sweet Baby продолжает разгораться.

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