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Лера Кудрявцева жестко ответила назвавшему ее тварью Сарику Андреасяну

Лера Кудрявцева жестко ответила назвавшему ее тварью Сарику Андреасяну

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на оскорбления со стороны кинорежиссера Сарика Андреасяна. Знаменитая блондинка пошутила во время музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи, намекнув, что фильмы создателя «Защитников» низкого качества.

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Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Какой грубый и самовлюбленный человек! Гением себя считает? Так это очень далеко от истины...
Нина Клемина
Нельзя так грубить женщине и показывать свое низкое воспитание,как мужчины

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