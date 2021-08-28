Лера Кудрявцева жестко ответила назвавшему ее тварью Сарику Андреасяну

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на оскорбления со стороны кинорежиссера Сарика Андреасяна. Знаменитая блондинка пошутила во время музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи, намекнув, что фильмы создателя «Защитников» низкого качества.