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В России хотят ограничить число живущих в квартире питомцев

В России хотят ограничить число живущих в квартире питомцев

У вас в домохозяйстве есть животные? И сколько держите? Прогремела на весь интернет новость о том, что любителям домашних животных и дачникам укажут точное количество питомцев, которых можно содержать в квартире или на своих загородных участках.

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