Суд отклонил иск об аннулировании товарных знаков Coca-Cola в России

www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey/news.ru Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированного в Южной Осетии ООО "Кока-кола компании" о прекращении правовой охраны товарных знаков The Coca-Cola Company в России.
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