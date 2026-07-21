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Суд отклонил иск об аннулировании товарных знаков Coca-Cola в России

Суд отклонил иск об аннулировании товарных знаков Coca-Cola в России

www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey/news.ru Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированного в Южной Осетии ООО "Кока-кола компании" о прекращении правовой охраны товарных знаков The Coca-Cola Company в России.

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