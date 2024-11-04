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  • Serg Che
    Н Украине просроченный, в Молдове подтасованная... В Грызунии вот бабку-президентку вроде не вышло сохранить на посту...В Кремле заявили,...
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    Аферистка!В Кремле заявили,...

Американец Мартиндейл назвал беспилотники самой большой опасностью на СВО

Американец Мартиндейл назвал беспилотники самой большой опасностью на СВО

Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным на территориях, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился информацией о наиболее серьезных угрозах в зоне специальной военной операции.

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