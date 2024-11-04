Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным на территориях, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился информацией о наиболее серьезных угрозах в зоне специальной военной операции.
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