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Кувырком сквозь ограду: Аслан, Эльбрус и Екатерина на "Рендж Ровере" закончили пьяные покатушки в Фонтанке

Кувырком сквозь ограду: Аслан, Эльбрус и Екатерина на "Рендж Ровере" закончили пьяные покатушки в Фонтанке

В Петербурге компания пьяных молодых людей на "Рэндж Ровере" едва не утонула в Фонтанке. Парней вытаскивали верёвками, девушка грациозно дошла по льду до берега на шпильках.

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