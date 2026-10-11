Более сотни автомобилей в ожидании топлива: где в Воронеже можно заправиться 11 октября

Топливная ситуация в столице Черноземья продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой. Читатели «Воронежских новостей» традиционно отправились в рейд по городским АЗС в воскресенье, 11 октября, чтобы зафиксировать актуальную картину на заправках.