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Воронежские новости

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Более сотни автомобилей в ожидании топлива: где в Воронеже можно заправиться 11 октября

Более сотни автомобилей в ожидании топлива: где в Воронеже можно заправиться 11 октября

Топливная ситуация в столице Черноземья продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой. Читатели «Воронежских новостей» традиционно отправились в рейд по городским АЗС в воскресенье, 11 октября, чтобы зафиксировать актуальную картину на заправках.

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