"Взяли только то, что им принадлежит". Западу объяснили действия России

Natalija Osminina

Опять же, как пример того, что «дикари», жившие на Русской земле, были поголовно грамотны задолго до того, как якобы европейцы одарили их европейской культурой. Грамотны предки русских были еще до прихода на их земли христианства. О чем свидетельствуют найденные берестяные грамоты - записки, письма и документы, сделанные на березовой коре, что было в порядке вещей до появления бумаги.Традиционно берестяные грамоты относят к периоду XI-XV веков, однако Арциховский и многие из его сторонников утверждали, что первые грамоты появились в Новгороде еще в IX-X веках. К концу 2017 г. список мест, где были найдены берестяные грамоты, оказался следующим: Новгород, Новгородское («Рюриково») Городище, Старая Русса — 48, Торжок, Смоленск, Псков, Тверь, Москва, Звенигород Галицкий, Витебск, Мстиславль, Вологда, Старая Рязань. Болгарский монах Черноризец Храбр (Болгария, конец IX века) в «Сказании о письменах славянских» (начало X века) упоминает, что славяне издавна читали и писали, употребляя для этого особые «черты и резы». Попытки расшифровать надписи, выполненные по типу «черт и резов» предпринял российский дешифровщик-любитель Геннадий Гриневич. Всего он рассмотрел около 150 надписей, найденных на территории расселения восточных и западных славян (IV-X вв. н.э.). При тщательном изучении надписей исследователь выявил 74 основных знака, которые, по его мнению, составили основу слогового древнеславянского письма. Также Гриневич предположил, что некоторые образцы праславянского слогового письма были выполнены с помощью рисуночных знаков – пиктограмм. Он же утверждал, что с помощью древнеславянского слогового алфавита можно читать также критские надписи XX-XIII вв. до н.э., этрусские надписи VIII-II вв. до н.э., германские руны и древние надписи Сибири и Монголии. В частности, по словам Гриневича, он сумел прочесть текст знаменитого «Фестского Диска» (о. Крит, XVII в. до н.э.), в котором повествуется о славянах, нашедших новую родину на Крите. Несмотря на критику Гриневич не одинок. Еще в первой половине XIX века русский историк Е. И. Классен писал, что «славяноруссы как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности». О существовании рунического письма у славян пишет немецкий историк Конрад Шурцфлейш. В его диссертации 1670 года речь идет о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство историк приводил образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII-XVI веков.