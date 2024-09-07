ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Позвала мужчину в ресторан, где выяснилось, что его деньги и паспорт хранятся у матери

Мне всегда казалось, что взрослые мужчины от своих мам не зависят. Конечно, они с ними общаются, помогают им, заботятся, и это замечательно…  Но жить по маменькиным правилам и отказывать в чем-то себе ради удовлетворения их эго – нонсенс.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ишь какая, хотела мальчика в ЗАГС затащить! Хорошо, есть бдительная мама, что паспорт держит у себя, а не то бы не увидела больше сына- вон сколько кругом прохиндеек😜.
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