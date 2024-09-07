Позвала мужчину в ресторан, где выяснилось, что его деньги и паспорт хранятся у матери

Мне всегда казалось, что взрослые мужчины от своих мам не зависят. Конечно, они с ними общаются, помогают им, заботятся, и это замечательно… Но жить по маменькиным правилам и отказывать в чем-то себе ради удовлетворения их эго – нонсенс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии