Позвала мужчину в ресторан, где выяснилось, что его деньги и паспорт хранятся у матери

Мне всегда казалось, что взрослые мужчины от своих мам не зависят. Конечно, они с ними общаются, помогают им, заботятся, и это замечательно… Но жить по маменькиным правилам и отказывать в чем-то себе ради удовлетворения их эго – нонсенс.