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Трамп пообещал защитить США более крупной версией "Железного купола"

Трамп пообещал защитить США более крупной версией "Железного купола"

REUTERS/Tom Brenner Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах защитить Соединенные Штаты с помощью гораздо более крупной версии израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", сообщает New York Post.

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