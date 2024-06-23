Трамп пообещал защитить США более крупной версией "Железного купола"

REUTERS/Tom Brenner Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах защитить Соединенные Штаты с помощью гораздо более крупной версии израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", сообщает New York Post.
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