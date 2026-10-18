Полузащитник «Брайтона» Диего Гомес забил с центра поля в матче 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».Полузащитник «Брайтона» Диего Гомес забил с центра поля в матче 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».