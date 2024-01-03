Конструктор Жуков сообщил о применении роботов БР-2 и БРГ-1 на двух направлениях

По сообщению главного конструктора НПП "Герань" Олега Жукова, на Южнодонецком и Запорожском направлениях специальной военной операции успешно применяются роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и "Минер БР-1" для минирования.