ВСУ атаковали производителей йогурта и майонеза

О сбитых украинских дронах сообщили власти Белгородской и Воронежской областей.Две производственные площадки компаний ЭФКО и «Виола», которые выпускают майонез, сыры, масло и йогурты, оказались повреждены при атаке украинских дронов вечером 19 ноября.