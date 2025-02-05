Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    О! Правильно! И  список открывает, открывает список...Внимание! Барабанная дробь! Юлечка Куууупецкая! Ибо там навороч...Глава СК РФ предл...
  • Владимир Петров
    Не думаю, что дача присяги обяжет неблагонадежного, но стремящегося получить гражданство страны, служить ей верой и п...Иностранцы не пол...
  • Сергей Дмитриев
    Неизменно неловко видеть десоветизацию истории с пухлой руки Хрущёва.Сегодня в России ...

35-летний тамбовчанин организовал у себя дома наркопритон

35-летний тамбовчанин организовал у себя дома наркопритон

В Тамбове полицейские вывили наркопритон. Установлено, что с декабря по январь 2025 года 35-летний мужчина у себя дома организовал и содержал притон для потребления наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх