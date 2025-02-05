35-летний тамбовчанин организовал у себя дома наркопритон

В Тамбове полицейские вывили наркопритон. Установлено, что с декабря по январь 2025 года 35-летний мужчина у себя дома организовал и содержал притон для потребления наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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